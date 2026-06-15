M!LK吉田仁人、名前の由来告白「その通りに育ってすごい」「ご家族の愛情を感じる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのYouTubeチャンネルが12日、更新された。吉田仁人が自身の名前の由来について明かした。
【写真】M!LKメンバー、YouTubeにスタイル抜群のイケメン実弟登場
今回の動画で吉田は、自身の名前の由来について「母の名付けなんですけど、“仁”が思いやりなんです。『思いやりのある人になってほしい』という意味を込めて仁人になりました」と説明。また吉田は「僕かなり感謝していまして。ネーミングセンスがいい。キラキラじゃないけど、被りもしないっていう」と自身の名前のお気に入りポイントを明かした。
これを受け、メンバーからは「確かに仁人はあまりいない」と納得の声が続出。吉田は「このセンスが流石だなと思います」と母親のネーミングセンスを絶賛し「弟も流石な名前をしているんですけど」と実弟の名前についても触れていた。
ファンからは「まさに名は体を表す」「その通りに育ってすごい」「ご家族の愛情を感じる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LKメンバー、YouTubeにスタイル抜群のイケメン実弟登場
◆吉田仁人、自身の名前の由来告白
今回の動画で吉田は、自身の名前の由来について「母の名付けなんですけど、“仁”が思いやりなんです。『思いやりのある人になってほしい』という意味を込めて仁人になりました」と説明。また吉田は「僕かなり感謝していまして。ネーミングセンスがいい。キラキラじゃないけど、被りもしないっていう」と自身の名前のお気に入りポイントを明かした。
◆吉田仁人の名前の由来に反響
ファンからは「まさに名は体を表す」「その通りに育ってすごい」「ご家族の愛情を感じる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】