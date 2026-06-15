SixTONES京本大我、印象ガラリな新ヘア披露「短髪×前髪あり最高」「ドタイプのビジュ」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/06/15】SixTONESの京本大我が6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。アリーナツアー最終日のオフショットで新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】SixTONESメンバー「永遠の美少年」「若返った」“前髪復活”雰囲気ガラリの新ヘア
京本は「アリーナツアー最終日 行ってくるってばよ」というコメントと共に、自身のソロショットを投稿。6月14に沖縄サントリーアリーナにて開催されたSixTONESのアリーナツアー「MILESixTONES」最終日のオフショットを公開した。14日に最終回を迎えた日本テレビ系ドラマ「10回切って倒れない木はない」での長めの前髪を分けておでこを出した清涼感のあるヘアスタイルからは印象がガラリと変わる、短くカットした前髪を下ろしおでこを隠した髪型を披露している。
この投稿には「どんな髪型でもカッコいい」「短髪×前髪あり最高」「ドラマもツアーもお疲れ様」「ドタイプのビジュ」「イケメンすぎる」「永遠の美少年」「若返った」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SixTONESメンバー「永遠の美少年」「若返った」“前髪復活”雰囲気ガラリの新ヘア
◆京本大我、新ヘアスタイル披露
京本は「アリーナツアー最終日 行ってくるってばよ」というコメントと共に、自身のソロショットを投稿。6月14に沖縄サントリーアリーナにて開催されたSixTONESのアリーナツアー「MILESixTONES」最終日のオフショットを公開した。14日に最終回を迎えた日本テレビ系ドラマ「10回切って倒れない木はない」での長めの前髪を分けておでこを出した清涼感のあるヘアスタイルからは印象がガラリと変わる、短くカットした前髪を下ろしおでこを隠した髪型を披露している。
◆京本大我の投稿に反響
この投稿には「どんな髪型でもカッコいい」「短髪×前髪あり最高」「ドラマもツアーもお疲れ様」「ドタイプのビジュ」「イケメンすぎる」「永遠の美少年」「若返った」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
アリーナツアー最終日— TAIGA KYOMOTO 京本大我 (@TAIGA_KYOMO33) June 14, 2026
行ってくるってばよ#SixTONES_MILESixTONES pic.twitter.com/7DBQ2aEGzb
【Not Sponsored 記事】