映画『Michael／マイケル』

(R), TM & (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの軌跡を描いた映画『Michael／マイケル』が6月12日に全国390劇場で公開初日を迎え、動員19万7,826人、興行収入3億1,756万3,940円を記録。日本国内の伝記映画史上最高のオープニング成績となった。

全世界興行収入においては、9億1,190万ドルを突破。ロックバンド・クイーンを描いた映画『ボヘミアン・ラプソディ』の世界興収9億1,100万ドルを超えて、音楽伝記映画として歴代ナンバーワンの記録を更新した。

配給・製作を担当した米ライオンズゲートの劇場公開作品においても『ハンガーゲーム2』を抜き、史上最高の世界興行収入を更新したという。

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映画はマイケル・ジャクソンがジャクソン5の一員としてその才能を見出された幼少期から、クリエイティブな野心に突き動かされ、世界最高のエンターテイナーを目指して突き進んだ軌跡を辿る。

主演を務めるのはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソン。幼少期のマイケル役には若手俳優のジュリアーノ・クルー・ヴァルディ。父ジョセフ・ジャクソン役は2024年・2025年と2年連続でアカデミー賞にノミネートされたコールマン・ドミンゴ、母キャサリン・ジャクソン役にニア・ロング。

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このほか「オフ・ザ・ウォール」「スリラー」を手がけた伝説的音楽プロデューサー、クインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソン、長年の弁護士ジョン・ブランカ役を「トップガン マーヴェリック」で高い評価を受けたマイルズ・テラーが演じている。

映画『Michael／マイケル』特別映像【ファーストルック編】｜6月12日(金)全国公開