女優・福本莉子が１５日、都内で２８日スタートの同局主演連続ドラマ「勿忘（わすれな）草の咲く町で 〜安曇野診療記〜」（日曜・後１０時）の記者会見に共演の菅生新樹と出席した。

現役医師の小説家・夏川草介の同名小説が原作。長野の総合病院を舞台に、若手看護師（福本）と研修医（菅生）が、高齢者医療や終末期医療の難しさに直面するヒューマンドラマを描く。

福本は、看護師役に初挑戦し「テーマは重いものを描いていますが、悲観的ではなく前向きになれるような作品」と魅力をアピール。共演「出身地も近くて盛り上がりました。（菅生は）誰に対しても明るくて芯にある優しさやまっすぐさが素敵だなと思いました」と明かした。

福本と菅生はともにサッカー経験者。福本は同日朝に行われた、サッカー北中米Ｗ杯の日本対オランダ戦をリアルタイムで見ていたといい「４年に１度だし、朝４時３０分くらいに起きて見ました！中村敬斗選手があそこからゴール決めるなんて。熱い朝でした。朝はＷ杯のことで頭いっぱいだった」と興奮冷めやらぬ様子。菅生は「ハイライトだけ見てきましたが、テンション上がりました」と、強豪のオランダ相手にドローに持ち込んだ日本代表の奮闘を振り返っていた。