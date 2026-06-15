◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）

８大会連続８度目の出場の日本代表は、過去３度準優勝の強豪オランダとの初戦を２―２で引き分けた。

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オランダ戦では、事あるごとにピッチ上で日本代表の選手が集まり、円陣を組んでいた。得点後、失点後、今大会で初導入されたハイドレーションブレイク（給水時間）―。新主将となったＤＦ板倉滉が「区切り区切りでちゃんと話し合おう、チームとしてやろうという話をしていた」と明かすように、チームの“約束事”として何度も集まり、状況の確認、意思の統一を都度行った。

０―１から同点に追いつき、勢いに乗るかと思われた状況の中、後半１９分にＦＷシュメルビルに勝ち越し点を献上。これまでの日本代表は先制されて追いついた後、再び勝ち越される展開があまりなかった。失点後は試合前に決めた通り、選手同士で集まると２点差にしないこと、リスクを負って１対１でプレッシャーをかけるのではなく、我慢することをすりあわせた。

３バックの中央でフル出場したＤＦ谷口彰悟は「失点は大きな反省点」としつつ、「ただ、失点してしまっても、（守備の）やり方をどうするか、まだ変えなくていいんじゃないかと話した。比較的冷静に戦えてたし、自分たちから崩れなかった。相手が成功する形でも、もう（失点は）ないよ、と共通認識を持ちながら我慢強く戦えたのがこの試合」と手応え。堂安が「失点しなければ絶対に追いつける。じれずにやれた」とうなずけば、板倉も「１失点して、そこからどう戦うかがこの大会非常に大事になる」と話した。

第２次森保ジャパンで絶対的な主力だったＭＦ南野拓実、ＭＦ三笘薫がけがでＷ杯に間に合わなかった。さらに、１１日には第２次森保ジャパンで主将を務めたＭＦ遠藤航が左足甲の負傷でチームを離脱。Ｗ杯に間に合わせるためにリハビリを続け、メンバー入りを勝ち取ったが志半ばで去った。遠藤は代表引退も表明し、チーム内にはかつてない動揺が走った。

その中で、新主将の板倉の提案により選手ミーティングを開催。主軸、主将が欠けた緊急事態の中、“ダラスの夜”で気持ちを一つにすると、ピッチ上でもその姿勢を忘れなかった。厳しい状況だからこそ、結束を忘れなかった日本代表に劇的なドローという結果が舞い込んだ。