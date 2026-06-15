元ＡＫＢ４８の横山由依（３３）が１５日、自身のインスタグラムを更新し、第１子を妊娠したことを発表した。横山は「純烈」後上翔太（３９）と２０２４年に結婚した。

横山は「皆様へ」と題し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます」とコメント。。

「夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています。秋ごろの出産を予定しております」と明かし、「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」とつづった。

その上で「応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけ、連名の直筆署名を添えた。

また、後上も自身のＸで「皆様にご報告があります！」とつづり、妻の妊娠を発表する文書を掲載した。

【コメント全文】

皆様へ

この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。

夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています。

秋ごろの出産を予定しております。

体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります。

応援してくださるファンの皆様や、 お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。

どうか温かく見守っていただけると幸いです。

今後ともよろしくお願いいたします。

２０２６年６月１５日

後上翔太 横山由依