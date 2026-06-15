元ＡＫＢ４８・横山由依 第１子妊娠を発表！夫は「純烈」後上翔太「秋ごろの出産を予定しております」【発表全文】
元ＡＫＢ４８の横山由依（３３）が１５日、自身のインスタグラムを更新し、第１子を妊娠したことを発表した。横山は「純烈」後上翔太（３９）と２０２４年に結婚した。
横山は「皆様へ」と題し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます」とコメント。。
「夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています。秋ごろの出産を予定しております」と明かし、「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」とつづった。
その上で「応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけ、連名の直筆署名を添えた。
また、後上も自身のＸで「皆様にご報告があります！」とつづり、妻の妊娠を発表する文書を掲載した。
【コメント全文】
皆様へ
この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。
夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています。
秋ごろの出産を予定しております。
体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります。
応援してくださるファンの皆様や、 お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。
どうか温かく見守っていただけると幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
２０２６年６月１５日
後上翔太 横山由依