FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で解説を務めたサッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のXを更新。日本代表の今後に言及した。

オランダ戦のNHK中継に開設として出演した本田は、全力解説で早朝の日本列島を盛り上げた。本田は前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、選手を“さん呼び”するなど独自ワード満載の解説が話題に。この日も前半から“本田節”全開で、オランダの身長1メートル93の長身FWハクポに対し「11番がめっちゃうざいんですよ」などと独自の言い回しを連発し、後半5分にDFファンダイクにヘッドで先制点を許すと「押してるって！レフェリー。ほら、押してるやん、あかんやん、これ押してるやん。ファンダイク、ファウル」とVTRを見て指摘し、日本サポーターの思いを代弁していた。

この“名解説”は瞬く間に話題となり、「本田さん」「本田の解説」がX（旧ツイッター）でトレンド入りした。

試合後、本田はSNSに、負傷交代したMF久保建英（25＝Rソシエダード）に対し「次の試合に出れるかが心配」と投稿。また「日本にとってはスウェーデンよりチュニジアの方が嫌やな」と、日本が第2、3戦で対戦するライバルについて言及し、フォロワーから「日本代表の試合終わったばかりなのに次の日本代表にとって脅威になりそうな相手を分析してくれる本田圭佑」「もしよければそう感じる理由を教えてください！！」「勝つのがマストだからですか…？」「本田さんがそういうならそうなんやろな、研究ありがとうな」「本田さんの解説で観たいです」とさまざまなコメントが寄せられた。