タレントの関根勤（72）、関根麻里（41）親子が15日、大阪市内でファミリーパートナーを務める「ディズニー・オン・アイス」（8月8〜16日＝大阪城ホール、9月19〜22日＝神戸ワールド記念ホール）のPR会見を行った。

日本公演40周年の記念公演とあって、バージョンアップした内容。父の勤は麻里が3歳ぐらいの時に“パパ”として初めて連れて行ったといい「娘が喜んでる姿に“連れてきて良かったな〜”と思ったし自分も楽しめるんですよ」と熱弁をふるった。

2人の娘がいる麻里も長女が1歳になる前に初めて連れて行ったそうで「今、私も親として、娘の喜ぶ顔を見てうれしいです。当時の父の気持ちが分かるし皆で楽しめる」とにっこり。

今では、一家総出で楽しんでいるそうで、勤は「孫が見た後、家で再現してくれるんですよ」と目尻を下げ「子どもには刺激があって、脳にいいと思います」とアピールした。

会場にはディズニーキャラクターの扮装（ふんそう）で行く計画もあり「一家でひとつの作品で統一するのもいいね。ライオン・キングとか」と麻里から水を向けられると、勤は「（ものまねタレントの）大西ライオンから衣装借りようか」と乗っかって笑わせた。