■これまでのあらすじ

甘いものは悪だと思っている義母から根拠のない食ルールを押し付けられ、妻はイライラが募っていた。夫に相談してもまったく相手にされず、妻は義母と距離を置きたいと考える。そんななか、息子の水イボが増えてしまい…？



以前、水イボを取ることになったとき、息子は病院で大号泣していました。そうだよね、痛いし怖いもんね。お義母さんから「治った？」と聞かれ、正直にまた増えてしまったことを伝えると、「だと思ったわ」と言われました。

そして出てきた、じゃがいも。えっ、ポテトサラダでも作るの？なんだなんだ、すりおろし出したぞ？オムツ替えのために台所から離れた私もいけなかったと思います。でも、まさかお義母さんがじゃがいものすりおろしを息子の腕に塗るなんて思わなくて…。お義母さんは「先生に聞いたら水イボはじゃがいものすりおろしを塗るといいって」って笑ってましたけど、先生って誰!?もぉ、ヘンな民間療法はやめてよぉ〜〜〜。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:まりお、脚本:ウーマンエキサイト編集部(ウーマンエキサイト編集部)