【サッカーW杯】天皇皇后両陛下の観戦姿が大反響…異例4ショット「ドギモを抜かれました！」「お召し物、サムライブルーだわ」「時代変わったよなー」
「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会で日本時間15日、サッカー日本代表が初戦を迎え、オランダと2対2で引き分けた。天皇皇后両陛下は、オランダ国王夫妻と共に観戦され、この様子が宮内庁やオランダ王室の公式SNSで公開された。
【写真】W杯で貴重… 天皇皇后両陛下とオランダ国王夫妻の4ショット
同アカウントは「スポーツは人々を結びつける！」と紹介し、集合ショットが掲載された。
天皇皇后両陛下は八咫烏のエンブレムがあしらわれたサムライブルーのタオルを首にかけ、雅子さまは鮮やかなブルーのコーディネートを披露している。
これに対して「素敵な写真」「皇后陛下のお召し物、サムライブルーだわ」「カラスが最もそこにあるべきポジション」「ドギモを抜かれました！このポストは宝に致します」「時代変わったよなーってほんとに思う」など、コメントが殺到している。
【写真】W杯で貴重… 天皇皇后両陛下とオランダ国王夫妻の4ショット
同アカウントは「スポーツは人々を結びつける！」と紹介し、集合ショットが掲載された。
天皇皇后両陛下は八咫烏のエンブレムがあしらわれたサムライブルーのタオルを首にかけ、雅子さまは鮮やかなブルーのコーディネートを披露している。
これに対して「素敵な写真」「皇后陛下のお召し物、サムライブルーだわ」「カラスが最もそこにあるべきポジション」「ドギモを抜かれました！このポストは宝に致します」「時代変わったよなーってほんとに思う」など、コメントが殺到している。