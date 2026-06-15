RIZINに出場する総合格闘家の宇佐美正パトリック（25＝ハイブリッドアカデミー）が14日に開催された「Breaking Down20」（マリンメッセ福岡）のメインイベントで細川一颯（フリー）に判定勝利。試合後に審査員を務めていた久保優太に詰め寄って、異議を唱える場面があった。

24年大みそかの「RIZIN DECADE」第1部「雷神番外地」で対戦した両者が、「Breaking Down」で再戦した。試合はバッティングのアクシデントがありながらも、宇佐美が有効打をヒットさせて3Rを戦い抜いた。ジャッジ5人中4人が宇佐美を支持して、再戦でもリベンジを許さなかった。

しかし宇佐美を支持せずドローの判定を出したのが久保だった。試合後にケージから降りると真っ先に久保が座る審査員席に向かった。「ドローじゃないでしょ！絶対ちゃうっしょ！ちゃんと判定してください。頼みますよ、ほんま」と久保に怒りをぶつけた。

宇佐美の怒りは収まらず。試合後のTikTokライブでも「裏で謝ってきた」と暴露。「それだったら最初からすんなよって話なんよ」と説明した。

この出来事に「ブラックローズ」で仲間である平本蓮も自身のX（旧ツイッター）で「パトリックおめでとう」と祝福した上で、「やっぱ第三者機関入れてない団体はゴミっすね。私情挟むような人間を大会に関わらせてる時点で察せますわ」と苦言を呈した。

一夜明けて久保は自身のXで「本気で戦っている選手に自分の感情を乗せるのは良くないことだったと思います。宇佐美正パトリック選手には失礼なことをしてしまったと思います。冷静に試合結果だけを判定するなら、やはり宇佐美正パトリック選手の勝利だったと思います。ファンの皆さんのなかで不快な思いをされた方にも、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。