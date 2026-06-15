ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、１次リーグが行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）は初戦でオランダ（同８位）と２―２で引き分けた。

（世界ランキングは１１日時点）

森保一監督、主な選手のコメントは以下の通り

森保監督「２度追いつけたのは、大きな大きな自信になる。自分たちがパフォーマンスを維持すれば勝ち点をとれる、勝利が近づくということに自信を持てる戦いになった。ここから２試合、勝ち点３をつかみとれるように、また明日から準備していきたい」

堂安「（ゲーム主将を務めたが）重く考えず、自分ができることをやろうと思った。失点してもじれずに戦えて、精神的に非常に成熟したチームになっている。かなり手応えのある勝ち点１」

上田「相手のスペースを突いたり、自分が収めたりとかも難しくて、攻撃の起点になることはそう多くはできなかったが、チームとして手応えを得られた部分もあった。次に向かってポジティブに準備したい」

塩貝「（Ｗ杯デビューを飾り）負けている状況で出て、流れを変えようと思ってチームのために走れたと思う」