プロ格闘家で2008年北京五輪柔道100キロ超級金メダリストの石井慧（39）は7月5日にロシアのモスクワで行われる「ACB JJ」に参戦し、3年ぶりに復帰戦を行うことになった。

今回の復帰戦には石井は「ロシア人のマネジャーに去年からオファーをもらっていたが、体調がよくなくてできなかった。そろそろやりたいと思っていた。やろうと思って参戦を決めた」と復調の兆しがあり、参戦を決めたという。

「ACB JJ」はコンバット柔術で顔面以外への打撃はOK。肘も膝での攻撃が認められる。23年8月のPFL以来3年ぶりの復帰戦。「マジ大変でした。精神的に強くなれた。でもうれしいですけどね。またプロ格闘家として試合ができて、試合があれば練習にも身が入るし」と笑顔。一時は健康のために練習しているようだった。全身麻痺で体調を崩している間は膝をついての腕立て伏せも一度もできなかったと明かす。「よく戻ってこられた。親に感謝です。丈夫な体に生んでくれて」と両親に感謝した。

対戦相手には「強い相手と聞いている」と言いながらも正式に発表されていない。「アウェーで強い相手で勝ったときには大きい。試合に出られるだけでうれしい」と前向きだ。

現在、トレーニングは米テキサス州のオースティンで5月から再開。週5回、午前はACB JJのルールのスパーリング、午後はフィジカルを鍛えている。打撃練習でも巻藁を素手で突いているという。3年ぶりに復帰戦には「自分の力を出すだけ。俺には格闘技しかない」とやる気だ。