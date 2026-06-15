中村ゆりかとGENERATIONSの佐野玲於がW主演を務める連続ドラマ『夫に不倫をお願いされました』が、7月9日よりテレビ大阪ほかで放送されることが決定した。

参考：菅井友香×中村ゆりか、レズビアン役の挑戦を振り返る 距離が縮まった2人の関係性も

本作は、作者の中家ヨシタカの実体験をもとに描かれたことで話題となった「コミックシーモア」で連載中の同名漫画を原作に、”夫婦のあり方“を問うヒューマンドラマ。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、夫への思いを家庭の外で解消しようと模索する様子を、時にコミカルに、時にシリアスに描いていく。

夫とのセックスレスに悩む主婦・永乃花恵を『略奪奪婚』（テレ東系）などの中村、激務に追われ、花恵の誘いに応じられない夫・弘樹をGENERATIONSの佐野がそれぞれ演じる。など、佐野は地上波テレビドラマ初主演で、中村、佐野ともにテレビ大阪ドラマ初主演となる。

主婦・花恵（中村ゆりか）は夫の弘樹（佐野玲於）と4歳になる娘の春奈と幸せに暮らしていたが、1つ大きな悩みがあった。それは銀行で働く弘樹は日々激務に追われ、花恵がワンオペ育児。5年もセックスレス状態が続いていること。自分の性生活はもう終わってしまうのではないかと不安に感じていた花恵はある日、意を決して夫を誘うが拒絶されてしまい、これまでの鬱憤が大爆発。すると弘樹から「花恵のことは愛しているけど……外で解消してきてよ、セックスも寂しいも全部」と提案される。家庭円満のため、夫公認で既存・元カレ、新規・マッチングアプリとクラブ、業者・女性用風俗でセックス相手を探すことになった花恵。「性欲を満たせればいいわけじゃない、心から大好きな相手に満たされたい」という花恵の思いはどうなるのか……。

監督を務めるのは、『身代金は誘拐です』（日本テレビ系）の本田隆一と『私の町の千葉くんは』（テレ東系）の新山康幸。脚本はNetflixシリーズ『全裸監督』の山田佳奈、『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪）の灯敦生が務める。

中村、佐野、そして原作者の中家からはコメントも到着した。

コメント中村ゆりか（永乃花恵役役）夫から円満な家庭を維持するために「公認不倫」を提案されるのですが、私が演じさせていただく妻としては"もっと夫に愛されたい"という正直な想いでいるのだろうと感じました。理解してもらえない女性の悩みやお互いの感情のズレによって、「女性」としての"幸せ"はなんなのか、「家族、夫婦」としての"在り方"などを考えさせられるお話だと思います。ダークなイメージを持つ不倫ドラマとはまた違った、前向きに悩みに向き合う明るい物語なので、ぜひ興味を持っていただけると嬉しいです。

佐野玲於（GENERATIONS）（永乃弘樹役）中村ゆりかさん演じる永乃花恵の夫役、弘樹を務めさせていただくことになりました。家族や夫婦間の問題、仕事や自身の特徴との向き合い、複雑な関係性の中で揺れる感情を、自分なりに表現しつつ、共演者やスタッフの皆様とのセッションの中で、受け取っていただく皆様へ良き作品をお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。

中家ヨシタカ（原作者）『夫に不倫をお願いされました』がドラマ化されることになりました。この作品は実際に私が夫から外注を提案されたことをきっかけに描いた作品です。言われた当初は寂しくて涙しましたが、泣くだけじゃもったいないなと漫画に描きました！それがドラマ化にまで…！とてもとても嬉しいです。読者の皆様、編集部の皆様、ドラマ関係者の皆様、本当にありがとうございます。ドラマを機に新しい人にまで作品を知っていただけると嬉しいです。どうぞ宜しくお願いいたします。（文＝リアルサウンド編集部）