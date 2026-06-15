１５日前引けの日経平均株価は前営業日比３５７３円６０銭高の６万９５９３円６４銭と大幅続伸した。前場のプライム市場の売買高概算は１１億７０９９万株、売買代金概算は６兆２６６７億円。値上がり銘柄数は１２４３、対して値下がり銘柄数は２８２、変わらずは３５銘柄だった。



トランプ米大統領が日本時間１５日早朝に自身のＳＮＳを通じ、イランとの戦闘終結に向けた協議で合意が成立したと表明した。ホルムズ海峡に関して通航料を無料として開放する方針や、米海軍の海上封鎖の即時解除を承認する意向も示した。イラン側も国営放送を通じ合意したと報じた。これを受け、投資家のリスク許容度が拡大し、日経平均株価は一時６万９６８２円２３銭まで上昇。上げ幅を３６００円超に広げて取引時間中の史上最高値を更新したほか、終値ベースの最高値を上回って推移した。ＡＩ・半導体関連株への資金流入が鮮明となったほか、原油価格の下落によりコスト負担が低減するとの見方から建設株や空運株の上げが顕著となった。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４０００台に乗せて終値ベースの最高値を上回って午前を終了。東証の業種別指数は食料品と鉱業を除く３１業種が値上がりした。



個別ではキオクシアホールディングス<285A.T>や太陽誘電<6976.T>、イビデン<4062.T>が大幅高となり、ソフトバンクグループ<9984.T>が急伸。トヨタ自動車<7203.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>が堅調に推移したほか、大成建設<1801.T>が値を飛ばし、日本航空<9201.T>やＩＨＩ<7013.T>が株価水準を大きく切り上げ、村田製作所<6981.T>は一時ストップ高となった。半面、任天堂<7974.T>やくら寿司<2695.T>が軟調。神戸物産<3038.T>が売られ、エイチ・アイ・エス<9603.T>とアステリア<3853.T>が急落した。



出所：MINKABU PRESS