レンチンですぐでき！和と洋のおいしさが合わさる「オクラのチーズ昆布あえ」
【画像で見る】チーズと昆布、洋と和の味わいがマッチする「オクラのチーズ昆布あえ」
ねばねばとした食感が特徴的で、夏に旬を迎えるオクラ。たくさん食べたいと思っても、ついマンネリレシピになりがちですが、オクラは意外な食材ともマッチします。今回は洋の食材チーズを使ったアレンジをご紹介します。
■オクラのチーズ昆布あえ
和と洋のうまみを凝縮！ご飯にもお酒にも◎
【材料・2人分】
オクラ…大8本（約80g）
クリームチーズ…30g
塩 しょうゆ
【作り方】
1．オクラは塩少々をふってこすって洗い、包丁でがくのまわりをむく。耐熱皿に広げて入れ、水大さじ1をふり、ふんわりとラップをかけて600Wで1分30秒レンチンする。冷水にとってさまし、水けをきって1cm幅の小口切りにする。
2．ボウルに入れてクリームチーズをちぎって加え、塩昆布、しょうゆ小さじ1/2を加えてさっとあえる。
（1人分62kcal／塩分0.8g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
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少ない食材で、火を使わずにさっと1品完成！おかずはもちろん、おつまみにもおすすめです。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／佐々木カナコ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子