今年４月山形県酒田市で、物置小屋に放火したとして逮捕された２３歳の男が、別の日に車に火をつけるなどしていたことがわかり、きょう逮捕されました。

【写真を見る】酒田市放火で逮捕の男が再逮捕 車に火をつけて燃やした疑い 車内から現金盗もうとするも未遂に 連続不審火への関与は（山形）

窃盗や器物損壊の疑いできょう再逮捕されたのは住所不定・無職の男（２３）です。

警察によりますと、男は今年３月酒田市東泉町３丁目で住宅の敷地内に停められていた車から芳香剤などを盗んだほか現金を盗もうとしたものの盗むことができず、車に火をつけて壊すなどした疑いがもたれています。

男は容疑を認めています。

■放火の疑いですでに逮捕 ほかの不審火への関与は

男は今年４月に酒田市東泉町２丁目で８９歳の男性の家の物置小屋に火をつけた放火の疑いですでに逮捕され起訴されています。

酒田市東泉町の付近では今年３月末から４月上旬にかけて放火とみられる不審火が連続して発生していて、警察は男がこれらの事件にかかわった可能性があるとみて調べを進めています。