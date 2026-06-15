きょうは雲が多く、所々で雨が降るでしょう。

【写真を見る】東海地方は所々で雨 最高気温は名古屋27℃ 岐阜28℃ あすは晴れて汗ばむ陽気に 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/15 昼）

正午前の名古屋市内は、パラパラと降っていた雨は止みましたが、この時間も厚い雲が広がっています。気温は24.6℃で空気がジメジメとしています。

きょうは午後も曇り空が続く所が多いでしょう。愛知県や岐阜県を中心に、所々で雨が降る予想です。夜にかけて雷や急な雨にご注意ください。



最高気温は名古屋で27℃、岐阜で28℃、尾鷲では23℃の予想です。きのうと同じかやや低くなる所が多く、夜は過ごしやすい気温になるでしょう。

あすは晴れて汗ばむ陽気に

【週間予報】

あす火曜日は、晴れて汗ばむ陽気になるでしょう。あさって水曜日は晴れ間もありますが、三重県南部を中心に雨が降る見込みです。木曜日以降は曇りや雨の日が多く、しばらく梅雨らしい天気が続くでしょう。湿度が高く、蒸し暑くなりそうです。



すっきりしない天気の日でも、熱中症にはご注意ください。