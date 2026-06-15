「今大会で一番良い試合」「前田の起用は良くなかった」海外精鋭記者が見た森保J初戦。オランダは「日本の弱点」を突き――【W杯】

「今大会で一番良い試合」「前田の起用は良くなかった」海外精鋭記者が見た森保J初戦。オランダは「日本の弱点」を突き――【W杯】