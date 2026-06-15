Snow Man目黒蓮、ブルガリ心斎橋オープンによせてお祝いメッセージを公開

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Snow Manの目黒蓮がアンバサダーをつとめるブルガリの心斎橋オープンを祝してメッセージを公開した。

■「ローマの伝統とモダンさ、そしてイタリアと日本を繋ぐ特別な空間が生まれたことを大変嬉しく思います」（目黒蓮）

壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ 心斎橋」（大阪府大阪市中央区南船場3-12-14クオーツ心斎橋）を2026年6月13日にオープンした。メゾンの美学を体現したこのあらたなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現。店内を巡りながらメゾンの世界観をあますなくことなく体験できる。

オープンを祝して、目黒蓮は次のようにコメントを寄せた。

■目黒蓮 コメント

ブルガリ 心斎橋オープンおめでとうございます。ローマの伝統とモダンさ、そしてイタリアと日本を繋ぐ特別な空間が生まれたことを大変嬉しく思います。ブルガリならではの世界観とクラフツマンシップを存分に感じられる素敵なブティックになっているかと思います。僕もブルガリ 心斎橋に行くのを心から楽しみにしています。これから多くの方々に愛される場所となりますように。

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