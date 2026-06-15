中島健人がブルガリ心斎橋に来場！イタリアの神髄が織りなす魅惑的な世界を体験

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中島健人が、アンバサダーをつとめるブルガリのあらたな旗艦店「ブルガリ 心斎橋」のオープンを記念し、来場。クラフツマンシップ、アート、そしてイタリアの神髄が織りなす魅惑的な世界を体験した。

■「扉を開けると、ローマと大阪が融合した素晴らしい景色が広がっていました」（中島健人）

壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ 心斎橋」（大阪府大阪市中央区南船場 3-12-14クオーツ心斎橋）を2026年6月13日にオープンした。メゾンの美学を体現したこのあらたなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現。店内を巡りながらメゾンの世界観をあますなくことなく体験できる。

オープンを祝して、中島健人がコメントを寄せた。

■中島健人 コメント

今日は訪れることを大変楽しみにしていました。『ブルガリ 心斎橋』のオープン、誠におめでとうございます。扉を開けると、ローマと大阪が融合した素晴らしい景色が広がっていました。ジュエリーや時計をアートとともに巡った奥には、甘い時間を宿す『ブルガリ ドルチ』もあります。イタリア式ライフスタイルである『ドルチェ・ヴィータ』の精神が息づくブルガリ 心斎橋で、ぜひ皆さまにも素敵なお時間をお過ごしいただければと思います。

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中島健人 OFFICIAL SITE

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