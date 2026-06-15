シンシア <7782> [東証Ｓ] が6月15日昼(12:00)に配当修正を発表。26年12月期の期末一括配当を従来計画の16円→18円(前期は17円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（１）配当方針変更の理由当社は、自己資本の充実と株主の皆様への利益配分を、共に経営の最重要課題と位置づけ、経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的な安定配当を実現していくことを基本方針としてまいりました。このたび、株主の皆様への利益還元に対する考え方をより明確にし、配当の予見性および安定性を一層高めることを目的として、配当方針を見直し、DOE（株主資本配当率）を基準とした配当方針を導入することといたしました。（２）配当方針変更の内容＜変更前＞当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけており、機動的な利益還元と、経営財務の安定性確保の観点から、当期純利益の水準に応じた業績連動型配当の実施を基本方針とし、連結配当性向につきましては40％を目処としております。＜変更後＞当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけており、中長期的な成長を実現するための成長投資を優先した上で、余剰資本については規律ある還元を行うとの考え方のもと、DOE（連結株主資本配当率）4.0％を下限とし、業績等を総合的に勘案のうえ、配当の増額を機動的に検討することを基本方針といたします。なお、大規模なM&Aの実施等により資本構成に重大な変化が生じた場合には、当社グループの財政状態、資本効率および将来の投資余力等を総合的に勘案し、配当方針を含む株主還元のあり方について改めて検討するものといたします。（３）適用時期2026年12月期の配当より適用いたします。（４）配当予想修正の理由当社は、「（２）配当方針変更の内容」でお知らせした＜変更後＞の配当方針に基づき、期末配当予想を前回発表予想である16円から２円増配し、１株当たり18円に修正することといたしました。