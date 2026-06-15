日経225先物：15日正午＝3490円高、6万9720円
15日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比3490円高の6万9720円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万9593.64円に対しては126.36円高。出来高は3万9989枚となっている。
TOPIX先物期近は4030ポイントと前日比139ポイント高、現物終値比7.66ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69720 +3490 39989
日経225mini 69725 +3495 548927
TOPIX先物 4030 +139 44644
JPX日経400先物 36475 +1280 1934
グロース指数先物 695 -9 2157
東証REIT指数先物 1778 -0.5 63
株探ニュース
TOPIX先物期近は4030ポイントと前日比139ポイント高、現物終値比7.66ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69720 +3490 39989
日経225mini 69725 +3495 548927
TOPIX先物 4030 +139 44644
JPX日経400先物 36475 +1280 1934
グロース指数先物 695 -9 2157
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