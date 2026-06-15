　15日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比3490円高の6万9720円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万9593.64円に対しては126.36円高。出来高は3万9989枚となっている。

　TOPIX先物期近は4030ポイントと前日比139ポイント高、現物終値比7.66ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69720　　　　 +3490　　　 39989
日経225mini 　　　　　　 69725　　　　 +3495　　　548927
TOPIX先物 　　　　　　　　4030　　　　　+139　　　 44644
JPX日経400先物　　　　　 36475　　　　 +1280　　　　1934
グロース指数先物　　　　　 695　　　　　　-9　　　　2157
東証REIT指数先物　　　　　1778　　　　　-0.5　　　　　63

株探ニュース