サッカー・FIFAワールドカップ2026、日本代表は15日にオランダと対戦。新潟でも早朝から歓喜に沸きました。



ワールドカップ初戦となるオランダ戦。新潟からもサポーターが声援を送ります。試合は後半6分、セットプレーからオランダに先制を許しますが、その6分後に中村敬斗が鮮やかなミドルシュートを決め同点に追いつきます。



その後、再び勝ち越しを許すも試合終了間際、土壇場で追いついて同点に。格上相手に引き分け、勝ち点1を手にした日本。



第2戦は、6月21日(日)にチュニジアと対戦します。



■新潟大学の学生

「ベスト8のまだ見ぬ景色目指して、そのまま優勝まで頑張ってほしいです。頑張れ日本！」