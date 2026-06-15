ミラノ五輪スノボHP 山田琉聖選手「他の人とかぶらないような滑りを」祝賀会【新潟】
ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードハーフパイプで銅メダルを獲得した山田琉聖選手が、所属先の祝賀会に出席しました。
『国際スノーボード&スケートボード専門学校』などが開いた祝賀会。学校関係者や学生らが出席し、山田選手の銅メダル獲得を祝いました。女子ハーフパイプに出場した工藤璃星選手と冨田せな選手もビデオメッセージで結果を報告しました。
山田選手は4年後を見据え、目標を語りました。
■山田琉聖選手
「これからの4年間も自分らしい滑り、他の人とかぶらないような滑りをこの4年間もずっと続けて、良い結果が出せたらいい。」
学生たちは、世界で活躍するOBの言葉に耳を傾けていました。
『国際スノーボード&スケートボード専門学校』などが開いた祝賀会。学校関係者や学生らが出席し、山田選手の銅メダル獲得を祝いました。女子ハーフパイプに出場した工藤璃星選手と冨田せな選手もビデオメッセージで結果を報告しました。
山田選手は4年後を見据え、目標を語りました。
■山田琉聖選手
「これからの4年間も自分らしい滑り、他の人とかぶらないような滑りをこの4年間もずっと続けて、良い結果が出せたらいい。」
学生たちは、世界で活躍するOBの言葉に耳を傾けていました。