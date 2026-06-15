mofusand TOKYO新コンセプト始動！夏を満喫するサメにゃんのグッズ約50種が6月26日より販売
株式会社グレイ・パーカー・サービスは、イラストレーター・ぢゅのさんが描くとってもかわいくてちょっとシュールなにゃんこたち「mofusand」のコンセプト専門店「mofusand TOKYO」のコンセプトシリーズ第3弾として、「BOARD SHARK！(ボードシャーク)」の商品を2026年6月26日(金)より「mofusand TOKYO」(東京・原宿)と公式Web SHOP「mofusand もふもふマーケット」にて販売する(※Webは11時より)。
【画像】かわいすぎ…！mofusandのサメにゃんグッズを見る
■コンセプト専門店「mofusand TOKYO」とは
2025年10月に原宿でオープンした「mofusand TOKYO」は、定期的なコンセプト変更を通じてブランドの新たな魅力を発信する常設店舗。年に数回、コンセプトに合わせて商品ラインナップや店舗デザインを刷新することで、その世界観をより深く体験できる空間を展開している。
第1弾「COFFEE AND DONUTS(コーヒーアンドドーナツ)」、第2弾「MERCI STRAWBERRY(メルシーストロベリー)」では、細部にまでこだわった空間設計と商品ラインナップが大きな反響を呼んだ。
■第3弾コンセプトは「BOARD SHARK！(ボードシャーク)」
第3弾のコンセプト「BOARD SHARK！」では、mofusandの象徴的なキャラクター「サメにゃん」がサーフボードで遊んだり、浜辺でゆったりくつろいだりと、自由気ままな姿で登場する。ヴィンテージ感あるクールなデザインで約50アイテムをそろえており、これまでのコンセプトシリーズとはひと味違う、にゃんこたちのクールでエネルギッシュな世界観を展開する。
発売日となる6月26日(金)は混雑が見込まれているため、混雑状況により、入場制限を設ける場合があるとのこと。なお「mofusand TOKYO」は6月20日(土)をもって店舗改装のため一時閉店し、6月26日(金)より再開が予定されているので注意を。混雑状況やグッズの在庫状況などの最新情報は、mofusand TOKYO公式X(＠mofusand_TOKYO_)にて随時更新されるので、気になる人は随時チェックしておこう。
これまでのmofusand TOKYOコンセプトシリーズとは一線を画す、クールでエネルギッシュな世界観が特徴の「BOARD SHARK！」。ひと味違うサメにゃんの世界観を、ぜひ手に取って確かめてほしい。
※企画内容は予告なく変更となる可能性があります。
※写真はサンプルのため、実際の商品とは異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■コンセプト専門店「mofusand TOKYO」とは
2025年10月に原宿でオープンした「mofusand TOKYO」は、定期的なコンセプト変更を通じてブランドの新たな魅力を発信する常設店舗。年に数回、コンセプトに合わせて商品ラインナップや店舗デザインを刷新することで、その世界観をより深く体験できる空間を展開している。
第1弾「COFFEE AND DONUTS(コーヒーアンドドーナツ)」、第2弾「MERCI STRAWBERRY(メルシーストロベリー)」では、細部にまでこだわった空間設計と商品ラインナップが大きな反響を呼んだ。
■第3弾コンセプトは「BOARD SHARK！(ボードシャーク)」
第3弾のコンセプト「BOARD SHARK！」では、mofusandの象徴的なキャラクター「サメにゃん」がサーフボードで遊んだり、浜辺でゆったりくつろいだりと、自由気ままな姿で登場する。ヴィンテージ感あるクールなデザインで約50アイテムをそろえており、これまでのコンセプトシリーズとはひと味違う、にゃんこたちのクールでエネルギッシュな世界観を展開する。
発売日となる6月26日(金)は混雑が見込まれているため、混雑状況により、入場制限を設ける場合があるとのこと。なお「mofusand TOKYO」は6月20日(土)をもって店舗改装のため一時閉店し、6月26日(金)より再開が予定されているので注意を。混雑状況やグッズの在庫状況などの最新情報は、mofusand TOKYO公式X(＠mofusand_TOKYO_)にて随時更新されるので、気になる人は随時チェックしておこう。
これまでのmofusand TOKYOコンセプトシリーズとは一線を画す、クールでエネルギッシュな世界観が特徴の「BOARD SHARK！」。ひと味違うサメにゃんの世界観を、ぜひ手に取って確かめてほしい。
※企画内容は予告なく変更となる可能性があります。
※写真はサンプルのため、実際の商品とは異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。