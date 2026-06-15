【韓国俳優】クォン・サンウ、11歳長女の卒業式ショットに称賛する声「キレイになって」 妻のソン・テヨンが公開
韓国俳優のクォン・サンウ（49）の妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）が13日、自身のインスタグラムを更新。長女・リホさん（11）がローワースクールの最終日を迎えたことを報告し、ロングヘアが印象的な卒業式ショットを公開した。
【写真】「大きくなったネェ〜」クォン・サンウ長女の卒業式ショット
ソン・テヨンは「ローワースクールの最終日 おめでとう」とつづり、卒業式で撮影した長女の姿を複数枚公開。両手に花束を持ち、白のワンピースを身にまとったロングヘアの長女が、風にストレートヘアをなびかせながら歩く姿を披露している。
スラッとしたスタイルの良さを感じさせる近影に、ファンからは「可愛いね」「おめでとう！」「大きくなったネェ〜 キレイになって」「大きくなったね」「リホちゃんもテヨンさんに似てかわいくってキレイなんだろうなぁ〜」などの反響が集まっていた。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男・ルッキさん（17）が誕生。15年1月に長女が誕生。20年にアメリカへ移住した。
【写真】「大きくなったネェ〜」クォン・サンウ長女の卒業式ショット
ソン・テヨンは「ローワースクールの最終日 おめでとう」とつづり、卒業式で撮影した長女の姿を複数枚公開。両手に花束を持ち、白のワンピースを身にまとったロングヘアの長女が、風にストレートヘアをなびかせながら歩く姿を披露している。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男・ルッキさん（17）が誕生。15年1月に長女が誕生。20年にアメリカへ移住した。