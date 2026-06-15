BOYNEXTDOOR、“リトルファニーフェイス”も披露 超特急とクイズ挑戦【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初冠トークバラエティー『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜 後2：30〜※全8回）第7回が、13日に放送された。ここでは、Hulu特別版の見どころを紹介する。
【番組カット】頼れるお兄ちゃんに！テサンに教えてあげる中島健人
2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンドとハイクオリティーなパフォーマンスで人気を集め、国内外で存在感を高めている。
同番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”に、アーティストや俳優などさまざまなゲストが訪れるトークバラエティー。ゲストとともに遊び、語り合い、番組の最後には“トモダチ”になっていくというコンセプトのもと、BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に密着する。自然な会話の中で垣間見える、メンバーたちの素顔や関係性も見どころとなっている。
第7回では、隣人・平子祐希（アルコ＆ピース）がMCを務め、超特急・リョウガ、ユーキ、アロハを“トモダチベース”に迎える。音楽番組のイベントで共演経験のある2組は、久しぶりの再会に大盛り上がりとなる。
地上波放送版では、アロハが持ってきたご褒美スイーツをかけて、2択クイズ「数字を見極めてトモダチになろう！超特急High＆Low！」で対決。BOYNEXTDOORの6人が、リョウガチーム、ユウキチーム、アロハチームの3チームに分かれ、難易度の高いクイズに挑戦した。
Hulu版では、バラエティーセンスが光るクイズの模様を余すことなく公開。「あなたはクイズバラエティーをよくわかっている」と平子から絶賛されるJAEHYUNの立ち回り、JAEHYUN、SUNGHOによるかわいらしい“おねだり”もポイントとなる。
また、お互いの楽曲を踊り合うダンスチャレンジも収録。BOYNEXTDOORメンバーたちの“リトルファニーフェイス”やWOONHAKとアロハが共鳴する場面も。“あるメンバー”はリョウガから“タッチマスター”という異名を授かることに。その理由を含め、見どころ盛りだくさんとなっている。
【番組カット】頼れるお兄ちゃんに！テサンに教えてあげる中島健人
2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンドとハイクオリティーなパフォーマンスで人気を集め、国内外で存在感を高めている。
第7回では、隣人・平子祐希（アルコ＆ピース）がMCを務め、超特急・リョウガ、ユーキ、アロハを“トモダチベース”に迎える。音楽番組のイベントで共演経験のある2組は、久しぶりの再会に大盛り上がりとなる。
地上波放送版では、アロハが持ってきたご褒美スイーツをかけて、2択クイズ「数字を見極めてトモダチになろう！超特急High＆Low！」で対決。BOYNEXTDOORの6人が、リョウガチーム、ユウキチーム、アロハチームの3チームに分かれ、難易度の高いクイズに挑戦した。
Hulu版では、バラエティーセンスが光るクイズの模様を余すことなく公開。「あなたはクイズバラエティーをよくわかっている」と平子から絶賛されるJAEHYUNの立ち回り、JAEHYUN、SUNGHOによるかわいらしい“おねだり”もポイントとなる。
また、お互いの楽曲を踊り合うダンスチャレンジも収録。BOYNEXTDOORメンバーたちの“リトルファニーフェイス”やWOONHAKとアロハが共鳴する場面も。“あるメンバー”はリョウガから“タッチマスター”という異名を授かることに。その理由を含め、見どころ盛りだくさんとなっている。