実話から生まれた物語『夫に不倫をお願いされました』実写ドラマ化 中村ゆりか×佐野玲於 テレビ大阪で7・9スタート
テレビ大阪は15日、ドラマ『夫に不倫をお願いされました』（毎週木曜 深0：00）を7月9日から放送スタートすると発表した。
【画像】『夫に不倫をお願いされました』実写化お祝いイラスト
今回描くドラマのテーマは「公認不倫」です！原作は「コミックシーモア」で連載中の中家ヨシタカ氏原作の人気漫画。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、セックスの相手を外で探すことになった…という話題作。この作品は作者・中家ヨシタカの実体験をもとに描かれた、衝撃のリアルフィクションでもある。
夫婦ともに “家庭円満”を願っているのにお互いの望む形がズレていく…主人公の花恵が夫から「公認不倫」を提案され、セックスや夫への思いを家庭の外で解消しようと模索する様子を、時にコミカルに、時にシリアスに描きながら、”夫婦のあり方“を問うヒューマンドラマ。
夫とのセックスレスに悩む主婦・永乃花恵を演じるのは、『略奪奪婚』（テレ東）や映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』など数々の話題作に出演するほか、アーティストとしても活躍する中村ゆりか。激務に追われ花恵の誘いに応じられない夫・弘樹を演じるのは、GENERATIONSのメンバーとして活躍し、ドラマ『インフォーマ』（関西テレビ）や『わかっていても the shapes of love』（Abema・Netflix）など俳優としても活躍する佐野玲於。中村と佐野のダブル主演で届ける。佐野は地上波テレビドラマ初主演となり、中村・佐野ともにテレビ大阪ドラマ初主演となる。
なお、テレビ愛知では14日スタート毎週火曜深夜1時30分から、テレビ東京では15日スタート毎週水曜深夜3時20分から。
■中村ゆりか
夫から円満な家庭を維持するために「公認不倫」を提案されるのですが、私が演じさせていただく妻としては"もっと夫に愛されたい"という正直な想いでいるのだろうと感じました。理解してもらえない女性の悩みやお互いの感情のズレによって、「女性」としての"幸せ"はなんなのか、「家族、夫婦」としての"在り方"などを考えさせられるお話だと思います。ダークなイメージを持つ不倫ドラマとはまた違った、前向きに悩みに向き合う明るい物語なので、ぜひ興味を持っていただけるとうれしいです。
■佐野玲於
中村ゆりかさん演じる永乃花恵の夫役、弘樹を務めさせていただくことになりました。家族や夫婦間の問題、仕事や自身の特徴との向き合い、複雑な関係性の中で揺れる感情を、自分なりに表現しつつ、共演者やスタッフの皆さまとのセッションの中で、受け取っていただく皆さまへ良き作品をお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。
■中家ヨシタカ氏
『夫に不倫をお願いされました』がドラマ化されることになりました。この作品は実際に私が夫から外注を提案されたことをきっかけに描いた作品です。言われた当初は寂しくて涙しましたが、泣くだけじゃもったいないなと漫画に描きました！それがドラマ化にまで…！とてもとてもうれしいです。
読者の皆さま、編集部の皆さま、ドラマ関係者の皆さま、本当にありがとうございます。ドラマを機に新しい人にまで作品を知っていただけるとうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。
【画像】『夫に不倫をお願いされました』実写化お祝いイラスト
今回描くドラマのテーマは「公認不倫」です！原作は「コミックシーモア」で連載中の中家ヨシタカ氏原作の人気漫画。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、セックスの相手を外で探すことになった…という話題作。この作品は作者・中家ヨシタカの実体験をもとに描かれた、衝撃のリアルフィクションでもある。
夫とのセックスレスに悩む主婦・永乃花恵を演じるのは、『略奪奪婚』（テレ東）や映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』など数々の話題作に出演するほか、アーティストとしても活躍する中村ゆりか。激務に追われ花恵の誘いに応じられない夫・弘樹を演じるのは、GENERATIONSのメンバーとして活躍し、ドラマ『インフォーマ』（関西テレビ）や『わかっていても the shapes of love』（Abema・Netflix）など俳優としても活躍する佐野玲於。中村と佐野のダブル主演で届ける。佐野は地上波テレビドラマ初主演となり、中村・佐野ともにテレビ大阪ドラマ初主演となる。
なお、テレビ愛知では14日スタート毎週火曜深夜1時30分から、テレビ東京では15日スタート毎週水曜深夜3時20分から。
■中村ゆりか
夫から円満な家庭を維持するために「公認不倫」を提案されるのですが、私が演じさせていただく妻としては"もっと夫に愛されたい"という正直な想いでいるのだろうと感じました。理解してもらえない女性の悩みやお互いの感情のズレによって、「女性」としての"幸せ"はなんなのか、「家族、夫婦」としての"在り方"などを考えさせられるお話だと思います。ダークなイメージを持つ不倫ドラマとはまた違った、前向きに悩みに向き合う明るい物語なので、ぜひ興味を持っていただけるとうれしいです。
■佐野玲於
中村ゆりかさん演じる永乃花恵の夫役、弘樹を務めさせていただくことになりました。家族や夫婦間の問題、仕事や自身の特徴との向き合い、複雑な関係性の中で揺れる感情を、自分なりに表現しつつ、共演者やスタッフの皆さまとのセッションの中で、受け取っていただく皆さまへ良き作品をお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。
■中家ヨシタカ氏
『夫に不倫をお願いされました』がドラマ化されることになりました。この作品は実際に私が夫から外注を提案されたことをきっかけに描いた作品です。言われた当初は寂しくて涙しましたが、泣くだけじゃもったいないなと漫画に描きました！それがドラマ化にまで…！とてもとてもうれしいです。
読者の皆さま、編集部の皆さま、ドラマ関係者の皆さま、本当にありがとうございます。ドラマを機に新しい人にまで作品を知っていただけるとうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。