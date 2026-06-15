A.B.C-Z、独特の世界観さく裂の「マジマジック」先行配信決定 トークライブツアーも
4人組グループ・A.B.C-Zの3rd EP『THE WAY』（7月15日リリース）のリード曲「マジマジック」が、7月8日に先行配信リリースされることが決定した。
【写真】スクラップ風でおしゃれ！3rd EP『THE WAY』初回限定盤A
同楽曲では、A.B.C-Zの個性と感情を解放。イントロからオリエンタルな空気が漂い、独特の世界観がさく裂する中毒性のある一曲となっている。
EPの発売に先駆けて、全国3ケ所（札幌、千葉、福岡）を巡る3rd EP『THE WAY』発売記念トークライブの旅を開催する。トークライブは観覧自由。事前応募抽選制の「CD予約購入整理券」を申し込み、当日会場にて3rd EP『THE WAY』を3形態同時予約購入すると、優先観覧エリアへの入場とイベント終了後のお見送り会に参加することができる。
【写真】スクラップ風でおしゃれ！3rd EP『THE WAY』初回限定盤A
同楽曲では、A.B.C-Zの個性と感情を解放。イントロからオリエンタルな空気が漂い、独特の世界観がさく裂する中毒性のある一曲となっている。
EPの発売に先駆けて、全国3ケ所（札幌、千葉、福岡）を巡る3rd EP『THE WAY』発売記念トークライブの旅を開催する。トークライブは観覧自由。事前応募抽選制の「CD予約購入整理券」を申し込み、当日会場にて3rd EP『THE WAY』を3形態同時予約購入すると、優先観覧エリアへの入場とイベント終了後のお見送り会に参加することができる。