ZEROBASEONE、成熟した表情で魅了 キム・ジウン「ZEROSEの皆さんの反応が楽しみです！」
グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEが、23日発売のモード誌『SPUR』8月号（集英社）スペシャルエディション版の表紙を飾る。
【動画】「僕たちは約束を守る男なので」ZEROBASEONEインタビュー
同誌初登場となるZEROBASEONEは「NEW CHAPTER」をテーマに、新たなステージへと歩みを進める現在地をスペシャルなビジュアルで撮り下ろし。グッチ、プラダ、ボッテガ・ヴェネタ、ジル サンダー、フェンディといったメゾンのルックをまとい、それぞれの個性と存在感が際立つ。
特集では、約10秒間の静止を伴うユニークなスローシャッター撮影を採用。メンバーも初めての手法を楽しみながら撮影に臨んだ。時間の流れやわずかな気配を写し撮ったような印象的なソロカットが見どころとなる。ポジティブなエネルギーの中に、成熟した表情を宿したZEROBASEONEの姿を堪能できる。
リーダーのソン・ハンビンは「初めてのSPURでの撮影にワクワクしていましたが、仕上がりを見るのがとても楽しみです」とコメント。キム・ジウンは「モニターを見て、とても新しい印象を受けました。僕たちのニューアルバムのコンセプトとも通じる部分を感じたので、ZEROSE（ファンネーム）の皆さんの反応が楽しみです！」と期待を高めた。
同号の通常版は、俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が飾る。
【動画】「僕たちは約束を守る男なので」ZEROBASEONEインタビュー
同誌初登場となるZEROBASEONEは「NEW CHAPTER」をテーマに、新たなステージへと歩みを進める現在地をスペシャルなビジュアルで撮り下ろし。グッチ、プラダ、ボッテガ・ヴェネタ、ジル サンダー、フェンディといったメゾンのルックをまとい、それぞれの個性と存在感が際立つ。
リーダーのソン・ハンビンは「初めてのSPURでの撮影にワクワクしていましたが、仕上がりを見るのがとても楽しみです」とコメント。キム・ジウンは「モニターを見て、とても新しい印象を受けました。僕たちのニューアルバムのコンセプトとも通じる部分を感じたので、ZEROSE（ファンネーム）の皆さんの反応が楽しみです！」と期待を高めた。
同号の通常版は、俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が飾る。