歌舞伎俳優の中村橋之助が１４日、テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」に妻・能條愛未とともに出演。妻との結婚を両親に告げたときの母・三田寛子の驚きのひと言を明かした。

橋之助は、能條との出会いからプロポーズまでの経緯を嬉しそうに振り返り。能條も初対面での橋之助の印象や、姑・三田寛子についても「色々な部分がスゴすぎるというか、足元にも到底及ばない」とリスペクトしている心境を述べていた。

橋之助は能條とのハワイ旅行でプロポーズをすることを決めていたというが、両親には事後報告ではなく、出発前にプロポーズすることを伝えていたという。

父の中村芝翫は大喜びしてくれたといい、結婚することで役者としても男としても一段成長すると熱烈後押ししてくれたというが、母の三田寛子は一言目で「断られても大丈夫。私たちがいるから」と言い出し、橋之助もびっくり。「老婆心と思うが、もう…」と祝福する気持ちはあるものの、心配する気持ちが勝ってしまい、まさかの「断られても」発言になってしまったようだ。

もちろんプロポーズは大成功し、両親も大喜び。帰国後、すぐに両家の顔合わせになったという。

一方の能條は、家族の反応を聞かれ「祝福してくれましたが、未知の世界。厳しい世界と。母もそこは大丈夫かなって心配はしていました」と率直に語っていた。