松下洸平、『銀河の一票』鈴木亮平から「おもしろい」と連絡明かす「誰に言われるよりもうれしかった」
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第9話が、きょう15日に放送される。それに先立って都知事選への出馬を表明した日山流星役を演じる松下洸平からコメントが到着した。
【場面カット】いよいよ最強のウグイス嬢に？選挙カーに乗り込む白鳥光留（日高のり子）
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
今夜放送の第9話、物語はいよいよ本格的な選挙戦に突入する。告示日直前、いまだに泡沫（ほうまつ）候補扱いされるあかりをトップに押し上げるため、五十嵐（岩谷健司）はある奇策を考える。しかしあかりは、演説の練習を重ねるも、緊張のあまりうまく声を出せずにいて。
ここまでの放送を振り返り、松下は「ありがたいことに『おもしろい』という声をたくさんいただくので、作品づくりに携わる一人として大変うれしく思っています」とコメント。続けて「鈴木亮平さんからも『おもしろい』とわざわざご連絡をいただきました。到底及ばないですが、僕は亮平さんの背中をずっと追いかけているので、誰に言われるよりもうれしかったです。亮平さんが見てくださっているというだけで背筋が伸びます」と、笑顔を見せた。
さらに、撮影現場では「政治家の所作など、さまざまなことを教えていただいている政治監修の方に『様になってる』と言っていただきました」と明かし、「共演者の皆さんのすばらしいお芝居にしっかり応えられるよう、日山流星という役と向き合いました。“説得力”は物語を届けるにあたってすごく大事なので、本当にうれしかったです」と語った。
また、本作について「僕は一票を投じていただく側ですが、実際に世界を動かしているのは主権者である国民の皆さんで、そんな皆さんのリアルをしっかりと描いた作品です」と、魅力を解説。「今の自分の生活が何で成り立っているのか、自分は本当に“幸せ”なのか…。自分だけがよければいいのではなくて、みんながよくなるためにはどうすればいいのか。国民一人一人が輝く未来をみんなでつくっていかないといけないし、自分もその星の１つでありたい。僕自身も、普段あまり考えないことを考えるきっかけになって、視野が少し広がった気がします」と、力を込めて話した。
最後に、今後のストーリーについて「本格的に選挙戦が始まり、投開票日までかなり丁寧に描いていきます。あかりや流星の最終演説までしっかり見届けていただいて、『おもしろかった』と終わってもらえるように、最後までやり遂げたいと思います。流星が抱えていること、企んでいることも明らかになるので、ぜひ楽しみにしていてください！」とアピールした。
【場面カット】いよいよ最強のウグイス嬢に？選挙カーに乗り込む白鳥光留（日高のり子）
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
ここまでの放送を振り返り、松下は「ありがたいことに『おもしろい』という声をたくさんいただくので、作品づくりに携わる一人として大変うれしく思っています」とコメント。続けて「鈴木亮平さんからも『おもしろい』とわざわざご連絡をいただきました。到底及ばないですが、僕は亮平さんの背中をずっと追いかけているので、誰に言われるよりもうれしかったです。亮平さんが見てくださっているというだけで背筋が伸びます」と、笑顔を見せた。
さらに、撮影現場では「政治家の所作など、さまざまなことを教えていただいている政治監修の方に『様になってる』と言っていただきました」と明かし、「共演者の皆さんのすばらしいお芝居にしっかり応えられるよう、日山流星という役と向き合いました。“説得力”は物語を届けるにあたってすごく大事なので、本当にうれしかったです」と語った。
また、本作について「僕は一票を投じていただく側ですが、実際に世界を動かしているのは主権者である国民の皆さんで、そんな皆さんのリアルをしっかりと描いた作品です」と、魅力を解説。「今の自分の生活が何で成り立っているのか、自分は本当に“幸せ”なのか…。自分だけがよければいいのではなくて、みんながよくなるためにはどうすればいいのか。国民一人一人が輝く未来をみんなでつくっていかないといけないし、自分もその星の１つでありたい。僕自身も、普段あまり考えないことを考えるきっかけになって、視野が少し広がった気がします」と、力を込めて話した。
最後に、今後のストーリーについて「本格的に選挙戦が始まり、投開票日までかなり丁寧に描いていきます。あかりや流星の最終演説までしっかり見届けていただいて、『おもしろかった』と終わってもらえるように、最後までやり遂げたいと思います。流星が抱えていること、企んでいることも明らかになるので、ぜひ楽しみにしていてください！」とアピールした。