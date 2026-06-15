「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、スウェーデン代表５−１チュニジア代表」（１４日、モンテレイ）

日本と同組のスウェーデンが前半で２ゴールを挙げ、チュニジアを突き放した。エースストライカーのアレクサンダー・イサクが鮮やかな２点目を決めた。

スウェーデンは前半７分にアヤリが先制ゴールを決めた。そして前半３０分、ロングボールを左サイドで受けたイサクが独走して１対１に。ＤＦをかわし、ＧＫの動きを冷静に見てゴールに流し込んだ。

プレミア史上最高額となる約２５０億円の移籍金でリバプールへ移籍したストライカーの一撃にスタジアムは大興奮。日本のネットでも「スウェーデン普通に強い」「オランダよりもスウェーデンの方が怖いんですけど」「とんでもないぞ」「スウェーデンは危険だ」と震撼のコメントが相次いでいた。

後半はイサクが２得点に絡む活躍でリードを広げ、最後はアディショナルタイムにアヤリが弾丸シュートを決めてチュニジアの息の音を止めた。猛攻の５得点。日本の強力なライバルになりそうだ。