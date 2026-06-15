１点リードされる重苦しい雰囲気で試合終盤を迎えたダラススタジアムでは、ため息をついたり、頭を抱えたりする日本サポーターの姿があった。

ただ、同点に追いつくと大歓声が上がり、試合後は日本代表チームに向けて健闘をたたえる拍手が湧き起こった。

スタジアムには日本代表のユニホームを着た多くの日本サポーターが集まり、「ニッポン、ニッポン」と声を合わせて応援していた。試合時間が少なくなるにつれ、スタジアム内の日本サポーターの声援は増していった。

そして、８９分。小川航基選手のヘディングが、鎌田大地選手（２９）に当たって同点ゴールが決まると、スタジアムの興奮は最高潮に達した。

横浜市の会社員男性（３３）は、「『追いつけるぞ』という空気だった。応援が選手を後押しし、同点につながった」と語った。

２０１８年のロシア大会以来２度目のＷ杯現地観戦となった埼玉県北本市の無職男性（７０）は、「息をのむような試合で、リードされるたびに『ダメかも』と思ったが、負けないと信じていた。強豪相手に貴重な勝ち点１を得ることが出来た」と喜んだ。

国内でも大勢のサポーターが声援を送った。東京都港区芝公園のイベントスタジオで行われたパブリックビューイングには、早朝から約４００人のサポーターが駆けつけた。オランダと日本が点を取り合うたびに、大型スクリーンの前で一喜一憂した。

日本代表のユニホームを身につけ、家族で応援した東京都港区の小学２年の児童（７）は「強いオランダと互角に戦っていてかっこよかった。ベスト８を目指してほしい」と声を弾ませた。

次戦は現地のメキシコで観戦予定だという東京都中央区の会社員男性（４２）は「何度リードされても、選手が諦めずに立ち向かう姿に感動した。現地のスタジアムでも声を張り上げて後押ししたい」と力を込めた。