元AKB48総監督で女優の横山由依（33）が15日、インスタグラムを更新。純烈後上翔太（39）との第1子妊娠を発表した。

所属事務所の発表によると、すでに安定期に入っており、母子ともに順調。今後の仕事は、本人の体調に合わせて行うという。

24年の12月に結婚を発表した2人は、連名で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と報告した。

「秋ごろの出産を予定しております。体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」とし「応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」とつづった。

発表全文は次の通り。

皆様へ

この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。

夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています。

秋ごろの出産を予定しております。

体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります。

応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。

どうか温かく見守っていただけると幸いです。

今後ともよろしくお願いいたします。

2026年6月15日

後上翔太 横山由依