小泉進次郎防衛大臣が１５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。在日オランダ大使館で、オランダのディラン国防大臣らとともに、北中米ワールドカップ、日本対オランダ戦をテレビ観戦した際の様子をつづった。

試合は日本がリードを許しながらも後半４４分にゴールを決め、２―２の引き分け終わった。

この熱戦に小泉氏は「サッカーワールドカップの日本・オランダ戦が２ー２の引き分けに終わり、大臣同士でお互いの代表チームの素晴らしい闘いぶりを称え合いました。試合結果によってはお互いの友情にヒビが入りかねないと心配する声もありましたが（笑）、逆に友情が深まる時間になりました」と投稿。引き分けは最高の結果になったようだ。

また、この日はオランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が、オランダの国王夫妻とともにワールドカップの日本対オランダ戦を観戦された様子が公開され「観戦中にはディランが『国王が日本の天皇陛下との写真を投稿してる。見て。』と教えてくれて、改めて今日のワールドカップ観戦と日本・オランダの４００年以上にわたる歴史的な関係を特別に感じる時間になりました。オランダ大使館の皆さんも早朝からありがとうございました」と感謝の気持ちをつづっている。