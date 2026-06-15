W杯オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。2-2で引き分けた。2度追いつく劇的な展開だったが、1-2とビハインドの後半38分には谷口彰悟の顔に相手選手がぶつかる場面も。これに海外の放送局からも怒りの声が上がった。

1点を追う日本。谷口と競り合いになったオランダの10番デパイが、前方に跳び上がりながら肩から谷口の顔面にぶつかった。レフェリーは即座にイエローカードを提示したが、デパイは納得していないリアクションだった。これに反応したのが、オーストリアの大衆紙「クローネン・ツァイトゥング」だ。

「悪質ファウル！ 『こんなのはサッカーじゃない』デパイはイエローのみ」という見出しを掲げ、同国の公共放送「ORF」の中継内容を伝えている。元審判のトーマス・シュタイナー氏は「こんなのはサッカーじゃない！ 自分ならレッドを出していた」と叫んだという。

この中継で解説を務めたヘルゲ・パイアー氏（元オーストリア代表）も「故意かつ完全に不要なファウルだ」と指摘したという。

試合後の振り返りでもシュタイナー氏は「こんなのはサッカーではない。筋骨隆々の腕で力いっぱい日本選手に向かっていっている。こうした顔面への攻撃はもう一度確認すべきだ。VARがなぜイエローと判断したのが解せない。私ならレッドを出していた！」と繰り返し激怒していたという。



（THE ANSWER編集部）