そのボブ『おかっぱ化』してない？【40・50代】が垢抜けるならコレ！「外ハネボブ」

綺麗にまとまるからと選んでいるボブが、まわりから見るとおかっぱに……？ 当てはまる可能性があったら、きっちり揃えるよりも軽やかな外ハネにシフトしてみて。ここ数年のヘアトレンド傾向は、無造作な動きつけるのが主流。そのテイストを反映させたとたん、今より垢抜けた自分に出会えるかも。

くびれでキュッと引き締め

直線的なおかっぱと正反対な、S字カーブの美しさが光るくびれたシルエット。丸みを帯びたサイドのラインが、首元で内側へ入ることでメリハリのある印象になります。カットした@kitadani_koujiroさんは「時間をかけたくないけど、たまにはお洒落に見せたい！」という人にもおすすめとのことで「結んでも良し、ワンカールでもお洒落」に仕上がるのもメリットと言えそう。

髪の性質を味方につけて

スタイリングに自信がないなら、肩につく長さを選んでみて。軽くした毛先は肩に当たると自然とハネやすく、動きを演出するのに向いています。表面にレイヤーを入れるだけでエアリーな質感が生まれるので、長さを大胆に変える必要はナシ。透明感のある白髪ぼかしを合わせれば、立体感も後押しできそうです。

結べる長さもオススメ

肩につくギリギリの長さと控えめなローレイヤーは、結んでまとめ髪も楽しめる組み合わせ。ダウンスタイルのままでも爽やかですが、湿気や汗が気になる日はサッとまとめてもOK。シンプルに結ぶだけでも、レイヤーのおかげでこなれた雰囲気に仕上がります。

夏はカラーで遊んで

表参道で大人世代を担当する@dimo_and_kazumaさんが、「夏にオススメ」と紹介するのは、明るいベースにハイライトを加えたボブ。全体のトーンを上げて華やかな筋感をアピールすれば、顔まわり長めの大人っぽいスタイルもヘルシーな夏仕様へとアップデートできそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@mabashi_hair様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。