「スマホをうっかり洗濯してしまった！」水没したスマホを前に絶望 → まさかのアイテムが大活躍！

筆者の話です。短期入所から帰宅した長男の荷物を洗濯し終えた後、長男のスマホが見当たらない事に気づきました。本人に聞いても、長男は重度の知的障害があり、何を言われてるのかわかっておらず、キョトン顔。そして衣類バッグの奥で発見されたスマホは既に洗濯後でした……。

荷物の洗濯

重度知的障害のある長男が、短期入所から帰宅した時の事です。

持ち帰ってきた着替えをバッグから出し、ついでにバッグも一緒に洗濯機に入れて洗濯し終えた後、ふと気がつきました。

長男のスマホが見当たりません。

おかしいと思って探してみると、洗い終えたバッグの奥からひっそりと水浸しの姿で発見され、私は凍り付きました。

長男が無意識にバッグへ入れたスマホを、私は気づかぬまま洗濯機へ投入していたのです。

しかも、通常コース。

水と洗剤と遠心力のフルコンボです。

絶望

絶望的な気持ちで洗濯機の中から水浸しになったスマホを取り出しました。

水浸しのスマホを前に、頭の中で修理費と再購入の金額がよぎります。

とは言えど、ただ嘆いてもいられません。

まだ可能性はあるかもしれません。

そうなると油断はできません。

一刻も早く適切な処置が必要です。

内部に水が残ったまま電源を入れてしまえば、基板へのダメージはさらに広がるでしょう。

焦る気持ちを抑えて絶対に画面は触らず、そっと電源が切れているのを確認。乾燥剤と共にジッパー袋に入れて封印する事にしました。

あとは祈りながら、一週間放置して乾燥する事を待つ他ありません。