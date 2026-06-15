今年3月に現役を引退した久保裕也氏がDAZNで解説を務めた

日本代表の北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦が、現地時間6月14日にアメリカのテキサス州ダラスで行われ2-2で引き分けた。

スポーツチャンネル「DAZN」では元日本代表FW久保裕也氏が解説を務め、ファンからは「いるやん！」「久しぶりに見た」と反響を呼んでいる。

久保氏は京都サンガF.C.から2013年にスイス1部のヤングボーイズへ完全移籍すると、欧州の舞台で長く活躍し、20年からはFCシンシナティへ加入。アメリカで6シーズンにわたってプレーを続け、今年3月にSNSで現役引退を発表した。また、日本代表としても各年代で選出され、フル代表では2018年ロシア・ワールドカップのアジア最終予選などでゴールを挙げるなど、通算13試合2得点を記録した。

そんな久保氏は自身の公式インスタグラムで「DAZNにて初解説をさせて頂きます」と綴り、元日本代表の内田篤人氏とタレントの影山優佳さんとの3ショットを公開した。SNS上では「久保裕也がいて胸熱」「あれ！？DAZN久保裕也いるやん！」「久しぶりに見た気がする」「解説やってるんだ」「久保裕也いるじゃん」「めっちゃ懐かしい」「聞いた事ある声だと思ったら」と反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）