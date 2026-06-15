プロ野球中日の朝田憲祐球団本部長が2026年6月14日、引き続き井上一樹監督（54）のサポートを続けていくことを明かした。

朝田球団本部長「選手がパフォーマンスを発揮できるようサポート」

スポーツ紙によると、朝田球団本部長は、14日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日本ハムとの試合後に、報道陣の取材に対応した。

朝田球団本部長はチームの低迷について涙ながらに謝罪した後、「監督は以前、『成績が伴わなければ責任を取る覚悟』とおっしゃっていた。まだ諦めていません。補強など選手がパフォーマンスを発揮できるようサポートします」などと語ったという。

チームは開幕から低迷し、巻き返しを図ったセ・パ交流戦では、7勝11敗と負け越した。

借金は「19」まで膨れ上がり、5位・広島に3.5ゲーム差をつけられ最下位に沈んでいる。借金の数では、10日に休養を発表した楽天の三木肇監督（49）の「15」を上回り、去就に注目が集まっていた。

井上監督の「続投」報道は、インターネット上で大きな話題となった。

「井上監督続投で良いと自分は思います」

SNSでは「続投でも勿論今シーズン最後までドラゴンズ応援は応援するよ」「監督続投後も頑張って貰いたいですね」「選手のみなさま・監督・コーチ・裏方様にはリフレッシュして頂き金曜日からまた熱い戦いを期待してます！」「井上監督が続投決定 皆で応援しましょう」「続投なら批判気にせずやって欲しい」「井上監督続投で良いと自分は思います」「途中で変わるよりいい様な気がしてきました...」との声の他に、以下のような意見も見られた。

「なんかしっくりしない」「どんな考えをお持ちか本心を聞いてみたいです」「井上続投とは拍子抜け」「井上監督続投か 泣きたいのはこっちだよね...」「井上監督絶対休養やろって思ったらまさかの続投で横転」「ファンのひとりとしては、ガッカリかな」「寝る前にニュースチェックしてたら続投って書いてあって絶句したんだが...」「誰も責任取らずやるだけのことはやったでは好転は望めない」

チームは14日の日本ハム戦を9−5で勝利し、交流戦全日程を終えた。19日からリーグ戦で再スタートを切り、敵地・東京ドームで首位・巨人との3連戦を予定している。