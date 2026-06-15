

BE:FIRST

6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』のニューヨーク公演の追加公演を10月22日に開催することを発表した。

本追加公演は、10月23日開催のニューヨーク公演がチケット発売開始後に即完売したことを受け、急遽決定した。

BE:FIRSTは、9月から10月にかけてバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの世界4都市を巡る『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催を先月発表。8月にはインドネシア最大級の音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』への出演も控えている。さらに、6月12日には世界的アーティスト・ジャネット・ジャクソンとのコラボレーション楽曲「Doesn’t Really Matter（Remix）」がサプライズリリース。6月14日にはジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演し、コラボパフォーマンスを披露した。

こうしたグローバルシーンを見据えた活動を重ねる中で、ニューヨーク公演の追加開催が決定。海外での関心と期待の大きさを印象付けた。

なお、ニューヨーク追加公演のチケットは、AMEXカード先行（先着販売）が現地時間2026年6月16日10時00分から6月17日23時59分まで、一般販売（先着販売）が6月18日10時00分より販売される。