◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）１４日＝岩原正幸】８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ初戦で同８位のオランダと２―２で引き分けた。

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オランダ代表スタメン１１人の所属クラブを見て「正直、個の力では勝つ確率は低いのではないか」と思ってしまった。プレミア勢が８人を占め、リバプール３、ブライトン２、マンチェスターＣ１、トットナム１、ウェストハム１。イタリアがインテル１、ローマ１。スペインのバルセロナ１という顔ぶれだ。中堅のブライトン、下位のトットナム、ウェストハムを除けば、ほぼ欧州ＣＬの出場常連チームに所属する。

今季ＣＬの舞台に立った日本人は８人（守田、鈴木淳、堂安、板倉、南野、橋岡、伊藤洋、遠藤）。Ｗ杯に選外となった選手もいるため、この日の先発は堂安、伊藤洋が今季ＣＬ経験者となる。所属クラブが必ずしも選手のレベルを表すわけではないが、一種の日常接しているプレー強度のバロメーターとも言える。

そんな中で２度のリードを許し、形勢不利となった森保ジャパン。だが、一度目は中村の股抜きシュートで追いつくと、１―２の終了間際にＣＫから小川のヘッドが鎌田に当たり、同点に持ち込んだ。中村はフランス２部を超越した選手であることを示した上、１―３になりそうな何度も危機を防いだＧＫ鈴木はパルマからビッグクラブに羽ばたけるだけの存在であることを世界中に証明した。

日本が２―２とした場面ではベンチ前に日本イレブンが輪になり喜びを表現した一方、オランダ側は全員がぼう然と立ち尽くし「こんなはずじゃない」といった表情が見て取れた。もう一度立ち上がり、チームとして３点目を奪おうと、鼓舞する姿勢もオランダには見えなかった。森保監督の言う「大和魂」「団結力」「一体感」で「勝ち点１以上の価値のある勝ち点１」（指揮官）を引き寄せたとも捉えられる。初戦３日前の前主将・遠藤の離脱でもチームは崩れることなく、逆に団結し、この引き分けで次戦チュニジア戦に向け、さらに勢いを増すだろう。

今回の日本はダークホースで優勝を狙う立場。近い将来、さらに多くの選手が欧州５大リーグへ、なおかつ上位のＣＬ常連クラブで主力としてプレーすることで、真の意味で世界トップレベルの日常が訪れる。（岩原 正幸）