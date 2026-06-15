投資にハマる水谷隼、大暴落で損切り→急騰で嘆き スクショ投稿で銘柄発表
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が15日、自身のXを更新。日経平均株価が急上昇している中で、株やFXなどで後悔した画像（スクリーンショット）を投稿した。
【画像】気になる！持っていたら爆益…爆損した水谷隼の保有株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「先週買った日に大暴落して損切りしたから当然持ってない」と画像を公開。画像ではキオクシアや古河電工、ソフトバンクグループの株を購入しており、本日この3銘柄は急騰しているが、すでに損切りして保有していないことを嘆いた。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！持っていたら爆益…爆損した水谷隼の保有株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「先週買った日に大暴落して損切りしたから当然持ってない」と画像を公開。画像ではキオクシアや古河電工、ソフトバンクグループの株を購入しており、本日この3銘柄は急騰しているが、すでに損切りして保有していないことを嘆いた。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。