◇米女子ゴルフツアー ダウ選手権最終日（2026年6月14日 ミシガン州 ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）

ダブルス戦の最終ラウンドがフォアボール（各自のボールでプレーしていい方のスコアを採用）で行われ、7位から出た古江彩佳（25＝富士通）＆西村優菜（25＝スターツ）組は7バーディー、ボギーなしの63をマークし、通算12アンダーで5位に入った。

小柄な2人が組んだ「Minis」はともに今季自己最高成績で大会を終えた。2年ぶりのトップ10入りとなった西村は「チームとして上位で戦えたことがうれしい」と笑顔を見せた。

1番で古江がチャンスをものにして好スタートを切ると、3番、7番とバーディーを重ねた。古江は「最初からバーディーが取れていいスタートが切れた。ボギーになりそうなピンチもあったけど、うまく耐えれたのが大きい」と振り返った。

後半も勢いは持続。10番で古江が2メートルにつけると、11番パー5では西村が30センチに止めるなど12番まで3連続バーディー。面白いようにスコアを伸ばした。

西村は「最初から最後まで（古江の）格好いいプレーを見せてもらった。いいショットを打てた回数が多かったので個人的にもいいラウンドだった」と納得顔で振り返った。

同じ2000年生まれで関西出身の2人。ラウンド中も頻繁にコミニュケーションを取る光景が見られた。西村は「打った後もゴルフと違う話もたくさんしたし、うまく切り替えられた。ラインの読みも結構話し合ってできたので、いいチームワークだったと思う」と自画自賛した。

次戦メイヤー・クラシック（18日開幕、米ミシガン州）から個人での戦いに戻る。24年エビアン選手権以来のツアー3勝目を目指す古江は「個人戦という寂しさもあるけど、自分自身を信じながら上位を狙っていく」と意気込んだ。

出場機会が限られる中でシード獲得を狙う西村は「これからどうなるかという位置なので、1つずつ強い気持ちを持って戦いたい」と気を引き締めた。