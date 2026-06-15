楽天モバイルは、楽天モバイルユーザーを対象に、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマWEB」の月額コース料金の20％分を最大3カ月間、楽天ポイントで還元するキャンペーンを開始した。期間は8月31日まで。

キャンペーンは、ピッコマのサービス開始10周年を記念したもの。「ピッコマ」のWeb版における月額コースへの申し込みが対象で、月額料金の20％分の楽天ポイントを最大3カ月間、毎月還元する。

付与されるポイントは有効期間3カ月の期間限定ポイントで、条件達成の2カ月後の末日に付与される。ポイント還元期間中にプラン変更や解約をした場合は対象外。

なお、キャンペーンは「ピッコマWEB」の月額コースを過去に登録したことがあるユーザーも対象。現在利用中のユーザーも、異なる月額コースに登録することで、その月額コースが還元対象となる。

さらに、「ピッコマWEB」では月額コース利用者向けにピッコマボーナスポイントを提供している。初めて月額コースを利用するユーザーには、初月限定で最大9500ポイントを還元する。また、サービスの利用を継続すると、毎月最大5500ポイントが付与される。