これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越にカミナリ注意報が発表されています。県内では、急な強い雨や落雷にご注意ください。



◆15日(月)これからの天気

上・中越を中心に雲が広がりやすいでしょう。夕方までは雨雲が湧きやすいため、にわか雨や雷雨に注意が必要です。



降水確率は、午後6時にかけては20～30%のところが多くなっています。湯沢町は40%です。



◆15日(月)の予想最高気温

最高気温は、25～28℃の予想です。

昨日と同じくらいか3℃前後低く、ムシムシとした暑さのところが多いでしょう。



風通しの良い服装でお過ごしください。