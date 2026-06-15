「かなり奇妙な決断だった」クーマン監督の“消極采配”に蘭代表OBが苦言…脅威だったアタッカー陣を一気に下げて「自ら問題を招き寄せた」【W杯】

2点目を決めたサマーフィルらを下げて守備に回ったクーマン監督の采配を疑問視する声が上がっているC)Getty Images

北中米ワールドカップ（W杯）グループF初戦、日本とオランダのゲームが現地時間6月14日に行われ、2-2のドロー決着に終わった。後半に先制したオランダに終盤まで1-2とリードを奪われながらも、最後は日本が追いつく展開となり、勝点1を分け合う結果となった。

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2度リードされながらも、中村敬斗、鎌田大地のゴールで引き分けに持ち込んだ日本の驚異的な粘りは、2戦目以降への期待を大きく膨らませるに十分だった。一方、オランダは50分にセットプレーからフィルジル・ファン・ダイクのヘディングシュートで先制し、同点に追いつかれた後、64分のクリセンシオ・サマービルの得点でふたたび勝ち越し。ここまでは地力の差を見せるゲーム運びで、初戦の白星が少しずつ近づいていたように感じられた。

だが、その後もさらに試合は動く。オランダはリードを奪った直後、一気に3選手を入れ代え、その後も84分までに残りの2枚も交代。この時間帯では日本が圧倒的に攻め続けており、オランダは逃げ切りに入ったかのように自陣に引いて守りを固めていた。そして、両チームが交代枠を使い切った後の88分、日本のコーナーキックから同点ゴールが生まれ、土壇場で試合は振り出しに。2-2のままゲームは終了すると日本チームには笑顔も見られ、逆にオランダは選手、スタッフに落胆の表情を浮かべる者も少なくなかった。

最後で追いつかれたこの試合内容については、オランダ国内でも物議を醸すこととなったようだ。サッカー専門サイト『Voetbal International』では、ロナルド・クーマン監督の采配をフォーカス。2-1とリードした後で行われた70分以降の交代策に言及し、「オランダはスピードのある攻撃陣を次々とピッチから失うことになった」と指摘する。