「かなり奇妙な決断だった」クーマン監督の“消極采配”に蘭代表OBが苦言…脅威だったアタッカー陣を一気に下げて「自ら問題を招き寄せた」【W杯】
2点目を決めたサマーフィルらを下げて守備に回ったクーマン監督の采配を疑問視する声が上がっているC)Getty Images
北中米ワールドカップ（W杯）グループF初戦、日本とオランダのゲームが現地時間6月14日に行われ、2-2のドロー決着に終わった。後半に先制したオランダに終盤まで1-2とリードを奪われながらも、最後は日本が追いつく展開となり、勝点1を分け合う結果となった。
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2度リードされながらも、中村敬斗、鎌田大地のゴールで引き分けに持ち込んだ日本の驚異的な粘りは、2戦目以降への期待を大きく膨らませるに十分だった。一方、オランダは50分にセットプレーからフィルジル・ファン・ダイクのヘディングシュートで先制し、同点に追いつかれた後、64分のクリセンシオ・サマービルの得点でふたたび勝ち越し。ここまでは地力の差を見せるゲーム運びで、初戦の白星が少しずつ近づいていたように感じられた。
だが、その後もさらに試合は動く。オランダはリードを奪った直後、一気に3選手を入れ代え、その後も84分までに残りの2枚も交代。この時間帯では日本が圧倒的に攻め続けており、オランダは逃げ切りに入ったかのように自陣に引いて守りを固めていた。そして、両チームが交代枠を使い切った後の88分、日本のコーナーキックから同点ゴールが生まれ、土壇場で試合は振り出しに。2-2のままゲームは終了すると日本チームには笑顔も見られ、逆にオランダは選手、スタッフに落胆の表情を浮かべる者も少なくなかった。
最後で追いつかれたこの試合内容については、オランダ国内でも物議を醸すこととなったようだ。サッカー専門サイト『Voetbal International』では、ロナルド・クーマン監督の采配をフォーカス。2-1とリードした後で行われた70分以降の交代策に言及し、「オランダはスピードのある攻撃陣を次々とピッチから失うことになった」と指摘する。
最初の交代となった“3人代え”では、ドニエル・マレン、ティジャニ・ラインダース、サマーフィルの前線、中盤の選手を下げ、その後、ライアン・フラーフェンベルフ、コディ・ガクポにも交代が告げられピッチを後にしている。
同メディアはこの采配に対する、現地解説者の反応を紹介。代表OBのファン・ホーイドンク氏からは、「もし負傷や疲労といった事情がなかったのであれば、あれほど早い段階で守勢に回る決断をしたのはかなり奇妙だと思う」などの声が上がったという。
さらにもう1人、元オランダ代表MFのファン・デル・ファールト氏も、この交代策に異を唱えており、以下の様な言葉が並んだ。
「ガクポ、サマーフィル、マレンはどんどん試合に入れていた。それなのにクーマン監督は一気に彼らを下げてしまった。とても奇妙だったし、急に守備的になった。ようやく流れが良くなってきて、ゴールも決めた。その直後に押し込むのではなく、自陣に引いてしまったことで、自ら問題を招き寄せたんだ」
日本の2得点目は、伊東純也のコーナーキックを小川航基がヘディングシュートでゴールを狙ったことで生まれた。ともに、同点に追いつくべく終盤でピッチに送られた選手だった。この試合はまさに、指揮官の交代策により明暗が分かれた結末だったのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]