「今日見せた以上の力がある」…ポステコグルー氏、日本代表の戦い方に不満？ 「もっと勇敢になれるはず」

「今日見せた以上の力がある」…ポステコグルー氏、日本代表の戦い方に不満？ 「もっと勇敢になれるはず」